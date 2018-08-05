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إعصار مدمر يخلف قتيلاً على الأقل في كندا

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إعصار مدمر يخلف قتيلاً على الأقل في كندا

إعصار مدمر يخلف قتيلاً على الأقل في كندا
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ذكرت وسائل إعلام محلية أن إعصاراً مدمراً هز غرب أونتاريو في كندا يوم الجمعة 3 آب/ أغسطس مما تسبب بمقتل شخص على الأقل.

وأظهرت صورٌ دوامةً قويةً في مقاطعة مانيتوبا، حملت معها سيارات كانت متوقفة عند شاطئ في منطقة ألونسا ثم أسقطتها.

وقالت هيئة البيئة الكندية في إنذار عام إن مانيتوبا واجهت عواصف رعدية شديدة يوم الجمعة دمرت منزلاً واحداً على الاقل واقتلعته من أساساته.

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وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإن رجلاً يبلغ من العمر 77 عاماً قضى أثناء العاصفة.

وأضافت وكالة البيئة والأرصاد أن العواصف الرعدية تراجعت تدريجياً عندما تحركت نحو جنوب شرق مانيتوبا صباح يوم السبت 4 آب/ أغسطس..