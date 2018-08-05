قالت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية إن رئيس مركز البحوث العلمية السوري الذي تقول دول غربية إنه ضالع في برنامج أسلحة كيماوية قتل عندما انفجرت سيارته.
اغتيال مدير مركز أبحاث سوري يقول الغرب إنه ضالع بتطوير أسلحة كيميائية
اغتيال مدير مركز أبحاث سوري يقول الغرب إنه ضالع بتطوير أسلحة كيميائية
وعزيز إسبر هو مدير مركز البحوث العلمية السوري في مصياف القريبة من مدينة حماة الذي تقول حكومات غربية إنه منشأة سرية تابعة للحكومة السورية.
وقتل في انفجار استهدف سيارته في ريف حماة، حيث أعلنت جماعة معارضة سورية تابعة لهيئة تحرير الشام مسؤوليتها عن الهجوم.
وأصدرت كتيبة أبو عمار بياناً على تلجرام قالت فيه إنها زرعت العبوات الناسفة التي قتلت أسبر.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجار وقع مساء أمس السبت.
وبحسب المرصد فإن إسبر، اللواء في جيش النظام والمقرب من إيران، قتل مع سائقه في الانفجار.
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وتعرضت المنشأة الواقعة في مصياف من قبل لما قالت الحكومة السورية إنها ضربات إسرائيلية في يوليو تموز وفي سبتمبر أيلول من العام الماضي.
وفي أبريل نيسان الماضي دمرت ضربات صاروخية نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مركز أبحاث علمية سوري في دمشق رداً على هجوم يشتبه أنه بغاز سام.
ونفت الحكومة السورية المدعومة من روسيا استخدام أو إنتاج أسلحة كيماوية.