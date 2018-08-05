مسافر يفتح مخرج الطوارئ لينزل من طائرة مكثت ست ساعات على المدرج

رد المسؤولون في شركة طيران هاينان الصينية على انتقادات طالتها بعد حادثة فتح أحد الركاب لمخرج الطوارئ وخروجه من الطائرة التي تأخر إجلاء الركاب منها لعدة ساعات، قائلين إنهم يفهمون إحباط الركاب.

وتأجلت رحلة طيران هاينان الجوية HU7056، التي كان من المقرر أن تقلع الساعة 19:40 يوم الأربعاء 1 آب/ أغسطس من مدينة تاييوان شمال الصين، بسبب الاحوال الجوية وأقلعت فى النهاية حوالي الساعة 23:30.

وبعد إقلاع الطائرة، تمت إعادة توجيهها من وجهتها الأصلية، بلدية تشونغتشينغ ، وتم إجبارها على الهبوط في مدينة تشنغدو في حوالي الساعة 2:00 من صباح يوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية. وبعد هبوط الطائرة في تشنغدو، اضطر الركاب إلى الانتظار لست ساعات قبل وصول الطائرة لموقفها المخصص والسماح لهم بالنزول.

بعد انتظار دام حوالي أربع ساعات، قام راكب متوتر بفتح مخرج الطوارئ مما استدعى الشرطة إلى اصطحابه إلى خارج الطائرة.

خلال السنوات القليلة الماضية في الصين سجلت العديد من الحالات المثيرة للجدل في بعض الأحيان لركاب قاموا بفتح مخارج الطوارئ بشكل غير قانوني على الطائرات حتى وهي في الجو. إلا أن هذه الحادثة تسببت بقدر أقل من الجدل كون الطائرة كانت متوقفة على أرض المطار والركاب كانوا في حالة من الإحباط ووالسخط.

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وبعد يومين من انتشار الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، ردت شركة طيران هاينان للمرة الأولى، على لسان تشو تشي جيون مدير إدارة العمليات في الشركة بأن الظروف داخل مقصورة الركاب كانت جيدة، لكنه اعترف أيضاً بأن الركاب ربما شعروا بالانزعاج بعد الانتظار لفترة طويلة تخللها فقط القليل من التفاصيل والمعلومات.

وقال:"إن المعلومات التي لدينا تظهر أن الحاضرين وأفراد الطاقم حاولوا جاهدين أن يشرحوا الموقف للركاب، ولكن مرت فترة ثلاث ساعات ظلت فيها المعلومات كما هي دون تحديثات من وجهة نظر الركاب، كموعد وصول الطائرة إلى موقفها النهائي وموعد نزولهم منها"

وأضاف تشو أن أفراد الطاقم حاولوا جاهدين تهدئة الركاب، فعلى سبيل المثال، بقي المضيفون على اتصال بوالدي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا كان على متن الطائرة.

ونفى تشو أن يكون نفاد الوقود هو سبب انتظار الطائرة كما صرح أحد الركاب لمحطة تلفزيونية، بناء على ما أخبرهم به قائد الطائرة، حسب قول الراكب.

تحتجز الشرطة المسافر الذي فتح مخرج الطوارئ لمدة 10 أيام.