لم يستسلم غابرييل هيريديا لإعاقته الجسدية بعدما ولد مبتور اليدين والساعدين واجتهد حتى أصبح واحداً من أشهر الحلاقين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.
شاهد: أرجنتيني وُلد مبتور اليدين فصار من أبدع حلاقي بوينس أيرس
شاهد: أرجنتيني وُلد مبتور اليدين فصار من أبدع حلاقي بوينس أيرس
وبالرغم من حالته الجسدية، قام هيريديا باتباع نهج شقيقه الأكبر في تعلم وممارسة حرفة الحلاقة حتى برع فيها متغلباً على إعاقته.
ويقول هيريديا: "هناك بعض الناس ممن يروني ثم لا يتحمسون لأن أقوم بقص شعرهم، ولكنهم يُذهلون عندما يرون ناتج عملي النهائي".
وينحدر هيريديا من عائلة تنتمي للطبقة العاملة بالعاصمة الأرجنتينية، إلا أن إجادته لمهنة الحلاقة جعلته يرتقي للمشاركة ببعض مسابقات حلاقة الشعر.
ويقول هيريديا إنه لم يشعر قط بأن إعاقته ستمنعه من عمل ما يحب، مضيفاً بأن فضلاً كبيراَ يعود لمساندة عائلته وأصدقائه له.
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