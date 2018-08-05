نجح الباحثون الصينيون في تجربة إطلاق طائرة نفاثة تفوق سرعتها سرعة الصوت.
الصين تجري اختباراً ناجحاً لإطلاق الطائرة "راكبة الأمواج"
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الصين تجري اختباراً ناجحاً لإطلاق الطائرة "راكبة الأمواج"
وبدأ الاختبار في تمام الساعة 06:41 واستمرت رحلة الإطلاق لمدة 10 دقائق حيث تأكد الباحثون من قدرة قوة رفع الطائرة وقوة حركتها الأفقية.
ويطلق على الطائرة النفاثة اسم "راكبة الأمواج" وهي طائرة تكتسب قوة دفعها من خلال موجة تعرف بموجة الصدمة الناتجة عن قوة انطلاق الطائرة نفسها.
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