لقيت أم شجاعة حتفها بعد إنقاذ طفليها من حريق التهم شقتهم في مدينة شوتشانج بمقاطعة خنان بوسط الصين.
شاهد: أم شجاعة تفارق الحياة بعد إنقاذ طفليها من حريق التهم شقتهم
شاهد: أم شجاعة تفارق الحياة بعد إنقاذ طفليها من حريق التهم شقتهم
واندلع حريق حوالي الساعة السابعة صباحاً في الطابق الخامس من المبنى السكني الذي تقطنه العائلة، بينما كانت الأم وطفليها، وهما صبي يبلغ من العمر تسع سنوات وطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، نائمين. وعندما استيقظوا، كان الوقت قد فات ليتمكنوا من الفرار من المكان.
وبدأت الأم بالصراخ من نافذة الشقة طلباً للإغاثة، فتجمع السكان المحليون والجيران أسفل البناء.
وتظهر لقطات مصورة الأم وهي ترمي بشرشف سرير من النافذة والدخان الكثيف يتصاعد من خلفها، ليقوم المتجمهرون في الشارع بفتح الشرشف واستخدامه كشبكة أمان استقبلت الطفل والطفلة بعد أن رمت بهما أمهما من النافذة.
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وتعرض الطفل لبعض الحروق في حين كسرت ساق الفتاة، وهما يتلقيان العلاج من إصاباتهما حالياً في المستشفى بوجود والدهما بجانبهما.
في حين فارقت الأم الحياة بعد أن أنهكها التعب ولم تستطع رمي نفسها، وعثر عليها رجال الإطفاء فاقدة الوعي قرب النافذة وتوفيت في وقت لاحق في المستشفى.