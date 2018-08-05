توفى رجل يبلغ من العمر 85 عاماً كان يعالج فى وحدة العناية المركزة بمستشفى ايفانجيليسموس فى أثينا نتيجة حروق أصابته أثناء الحرائق الهائلة الشهر الماضي.
إرتفاع حصيلة قتلى حرائق أثينا إلى 90 حالة واستقالة مسؤول حكومي
إرتفاع حصيلة قتلى حرائق أثينا إلى 90 حالة واستقالة مسؤول حكومي
و يرفع موته عدد الوفيات المؤكدة إلى 90 وفاة، وليلة السبت أعلن عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 55 عامًا في نفس المستشفى.
ويرقد 37 من ضحايا الحريق في المستشفى، سبعة منهم في قسم العناية المركزة. في حين يعالج طفل في مستشفى آيا صوفيا وحالته مستقرة.
وقالت خدمة الإطفاء إن العدد الإجمالي يتضمن رفات لشخصين مجهولين لم يتم السؤال عنهم من قبل أقاربهم.
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واستقال الجمعة نائب وزير النظام العام نيكوس توسكاس ليتولى مهامه مؤقتاً وزير الداخلية بانوس سكورليتيس.
وتشتعل حرب كلامية تشنها المعارضة على نطاق واسع، حيث تطالب باستقالة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، الذي قال قبل بضعة أيام إنه يتحمل المسؤولية السياسية عن هذه المأساة.