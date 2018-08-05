تستمتع الفيلة في غابة "كانها" الوطنية في وسط الهند بخدمات فاخرة من فئة خمس نجوم تقدم لها ضمن فعاليات مخيم "تجديد شباب" يقام لمدة سبعة أيام، تهدف أنشطته لمساعدة الحيوانات في الحفاظ على لياقتها وتخليصها من التوتر.
خدمات فاخرة من فئة خمس نجوم لفيلة محمية هندية
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خدمات فاخرة من فئة خمس نجوم لفيلة محمية هندية
وتتوفر للفيلة جلسات تدليك يومية ووجبات صحية، وفحوص طبية يتم خلالها جمع عينات الدم وإعطاء جرعات التطعيم الخاصة.
وتم تصميم هذه الباقة العلاجية، لإعطاء الفيلة العاملة استراحة ضرورية من الأعمال والنشاطات اليومية.
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يعد متنزه "كانها" الوطني، المعروف أيضًا باسم محمية "كانها تايجر"، أكبر متنزه وسط الهند، ويُعد موطنًا للأفيال الآسيوية والنمور البنغالية الملكية والنمور الهندية والدببة الكسولة وغزلان الرنة.