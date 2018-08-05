قالت الحكومة المكسيكية إنه تم العثور على نحو 150 مهاجرا من أمريكا الوسطى من بينهم 62 طفلا داخل صندوق شاحنة عندما أوقفت السلطات المركبة عند نقطة تفتيش على طريق سريع.
العثور على 150 مهاجرا من أمريكا الوسطى في صندوق شاحنة
العثور على 150 مهاجرا من أمريكا الوسطى في صندوق شاحنة
وذكرت بيانات مشتركة من الشرطة الاتحادية وسلطات الهجرة إن مسؤولي الشرطة الاتحادية والهجرة المكسيكيين اكتشفوا المهاجرين أثناء تفتيش الشاحنات على طريق سريع في ولاية تاباسكو بجنوب شرق المكسيك.
ويفر سنويا عشرات الآلاف من مواطني أمريكا الوسطى من العنف والفقر في أوطانهم في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وغالبا ما ينقلهم مهربو بشر في ظروف محفوفة بالمخاطر.
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وقال البيان إن هؤلاء المهاجرين كانوا 77 شخصا من جواتيمالا وشخصا واحدا من السلفادور وستة من هندوراس وثلاثة من نيكاراجوا بالإضافة إلى 62 طفلا ولم تكن معهم أي أوراق قانونية.
ولم يحدد البيان جنسيات الأطفال أو ما إذا كانوا برفقة آبائهم ولم يرد المتحدثون باسم الشرطة الاتحادية على طلب للتوضيح.