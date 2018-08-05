شاهد: لاعبو باريس سان جيرمان يقتحمون مؤتمر مدربهم الصحفي
اقتحم لاعبو نادي باريس سان جيرمان المؤتمر الصحفي الذي عقده المجرب توماس توخيل بعد فوز الفريق بكأس السوبر الفرنسية إثر تغلبه على منافسه موناكو 5-1 يوم السبت في المباراة التي أقيمت بمدينة سينزين الصينية.
وقام اللاعبون بسكب كميات كبيرة من الشمبانيا على مدربهم الذي أوقف المؤتمر وقام للاحتفال مع لاعبيه بالفوز العريض.
اللقب هو الأول للمدرب الألماني مع النادي الذي تولى إدارته هذا الصيف بعد إقصاء المدرب الإسباني أوناي إيميري فور انتهاء الموسم الماضي.