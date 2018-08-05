يجتمع الالاف في العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت لحضور افتتاح الدورة العاشرة لألعاب المثليين التي تشهد هذا العام مشاركة أفراد من دول عربية وإسلامية.
مسلمون وعرب في افتتاح دورة ألعاب المثليين في فرنسا
مسلمون وعرب في افتتاح دورة ألعاب المثليين في فرنسا
ومن المتوقع مشاركة أكثر من 12700 شخص من 91 دولة في الدورة التي تستمر أسبوعا وتتسابق فيها فئات مختلفة من الرياضيين.. شبانا وعجائز، ذكورا وإناثا، مثليون وغير مثليين.
يشارك 58 لاعبا ولاعبة من روسيا التي أصدرت في العام 2013 قانونا يحظر "الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية"، بينما يحمل أحد الرياضيين جواز سفر من السعودية التي تقيم الحد على أصحاب هذا النوع من العلاقات.
ويشارك أيضا أفراد من مصر ودول مسلمة أخرى سبق وأن ألقت القبض على مثليين وسجنتهم.
إقرأ المزيد على يورونيوز:
مثليون ومتحولون عرب يروون قصصهم ضمن حملة لهيومان رايتس ووتش
حفيد حاخام إسرائيل الأكبر عوفاديا يوسف يتزوج رجلا
مهاجر أفغاني قطع نحو 6500 كلم بحثا عن الحلم الأوروبي فباتت الدعارة قوته
اعتقال العشرات في أوسع حملة على المثليين بمصر
شاهد: مثليون يشاركون في سباق "الكعب العالي" في مدريد
وتشمل الدورة ألعابا عديدة من كرة القدم إلى السباحة، ومن الكرة الطائرة إلى رياضة الشراع.
وتشهد فرنسا نفسها زيادة في وتيرة الأفعال المناهضة للمثليين، في وقت تدرس فيه تقنين مساعدة السحاقيات على الإنجاب، وهو وعد أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية.
وأقرت فرنسا في العام 2013 زواج المثليين بعد سجال عنيف.
وتقام الدورة كل أربع سنوات منذ انطلاقها في سان فرانسيسكو في العام 1982.