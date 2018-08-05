يمينيون ومناهضون للفاشية يتظاهرون ضد بعضهم في الولايات المتحدة

تظاهر عشرات من اليمينيين وعشرات المناهضين للفاشية ضد بعضهم في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، التي كانت مسرحا لمظاهرات مماثلة في 30 حزيران/ يونيو، شهدت إصابة أربعة أشخاص.

وحاولت الشرطة ابقاء الجانبين منفصلين بينما هتف المحتجون وشتموا بعضهم البعض. وأقامت السلطات محيطاً أمنياً حول المنطقة، وحلقت طائرات هليكوبتر فوق المكان، كما قام الضباط بتفتيش الحاضرين وصادروا أعمدة الأعلام وغيرها مما يمكن أن تستخدم كأسلحة.