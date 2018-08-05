تحطمت طائرة ركاب صغيرة في جبال الألب بسويسرا يوم السبت وذلك بعد ساعات فقط من مقتل أسرة من أربعة أفراد إثر سقوط الطائرة الصغيرة التي كانت تقلها في غابة.
تحطم طائرة ثانية في جبال الألب بسويسرا
تحطم طائرة ثانية في جبال الألب بسويسرا
ولم تذكر السلطات تفاصيل تُذكر عن الحادث الثاني ولكن شركة الطيران المحلية جيه يو-أير قالت ِإن إحدى طائراتها التي تتسع لسبعة عشر راكبا بالإضافة إلى طيارين اثنين تحطمت. ولم يُعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.
وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني " يؤسفنا أن نعلن أن إحدى طائراتنا من طراز جيه يو -52 تعرضت لحادث اليوم. "لا تتوافر معلومات أخرى في هذه اللحظة".
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وقالت الشرطة على تويتر إن خمس طائرات هليكوبتر وبعثة إنقاذ كبيرة أرسلت إلى موقع الحادث الذي وقع في الجانب الغربي من جبال بيز سيجناس في منطقة جروبوندين.
وأغلق المكتب الاتحادي للطيران المدني المجال الجوي فوق موقع الحادث الذي يقع على ارتفاع 2450 مترا فوق سطح البحر.
وقالت صحيفة بليك المحلية إن كل ركاب الطائرة لقوا حتفهم.
ولم يتسن الاتصال بالشرطة أو شركة الطيران مساء السبت ولكن الشرطة قالت على تويتر إنه سيتم إعلان معلومات أخرى صباح الأحد.
وقالت الشرطة السويسرية إن عائلة من أربعة أفراد من بينهم طفلان لقت حتفها صباح السبت بعد سقوط الطائرة الصغيرة التي كانت تقلها في غابة مما أدى إلى اشتعال الحريق بتلك الغابة وتدمير الطائرة بالكامل. وسقطت الطائرة في منطقة يصعب الوصول إليها بالغابة الواقعة في ممر رينج الجبلي بمنطقة نيدفالدن.
وقالت الشرطة في بيان "قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول للموقع نشب حريق في منطقة الغابات تعين أن تخمده طائرة هليكوبتر حتى يتسنى الوصول للحطام".
وخلص تحقيق في الحادث إلى أن الضحايا الأربعة الذين تم اكتشافهم في موقع الحادث أفراد عائلة واحدة مؤلفة من أبوين وطفلين من المنطقة.
ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة سبب الحادث.