بدأت سبعة مراكز استقبال مؤقتة للاجئين العمل في ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا في الآونة الأخيرة، كل منها مجهز لإيواء ما بين 1000 إلى 1500 لاجئ ومهاجر، حيث تتطلع البلاد لتسريع عملية التعامل مع المهاجرين.
افتتاح سبعة مراكز إيواء مؤقتة لتسريع إجراءات اللجوء في بافاريا
افتتاح سبعة مراكز إيواء مؤقتة لتسريع إجراءات اللجوء في بافاريا
وكان افتتاح المراكز السبعة الأولى جزء من "الخطة الرئيسية للهجرة" الموضوعة من قبل وزير الداخلية ورئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي هورست سيهوفر، الذي توصل في وقت سابق إلى اتفاق سياسي في اللحظة الأخيرة مع المستشارة أنغيلا ميركل بعد أن هددت النزاعات حول الهجرة استقرار الحكومة.
وستقوم المراكز باستقبال القادمين، والتعامل مع القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء، وكذلك تنفيذ عمليات الترحيل عندما لزم الأمر. سيكون هناك ممثلون من كل وكالة مشاركة في إجراءات اللجوء في المراكز التي يتوقع أن تسرع إلى حد كبير عمليات اتخاذ القرار بما يخص طلبات اللجوء.
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الاتحاد الأوروبي يعرض التكفل بمصاريف استقبال الدول الأعضاء للاجئين
وجاء قرار إنشاء هذه المراكز بعد أن وافق قادة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على إنشاء عدد من المراكز الخاضعة للرقابة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتكون جزء من إجراءات سريعة تهدف لإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم الأصلية.
وإلى جانب بافاريا، من المقرر أن تفتتح ولاية ساكسونيا مركزًا خاصًا بها في مدينة دريسدن.
واستقبلت ألمانيا أعدادًا كبيرة من طالبي اللجوء منذ اندلاع أزمة اللاجئين في العام 2015 في أوروبا، حيث تم تسجيل أكثر من 180،000 طلب لجوء في العام 2017.