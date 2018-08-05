يسعى الإندونيسيون إلى تحقق رقم قياسي جديد من حيث عدد المشاركين برقصة واحدة من خلال أداء رقصة البوكو بوكو المحلية في شوارع العاصمة جاكرتا.
الإندونيسيون ورئيسهم يرقصون في شوارع جاكرتا لتحقيق رقم قياسي
الإندونيسيون ورئيسهم يرقصون في شوارع جاكرتا لتحقيق رقم قياسي
وانضم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى عشرات الآلاف في أداء الرقصة يوم الأحد للاحتفال بدورة الألعاب الآسيوية 2018 المقبلة وعلى أمل تسجيل الرقم القياسي.
ويريد الراقصون دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأطول رقص من نوعه في طوابير وقد تم ضم نحو 120 ألف سجين يؤدون نفس الحركات في أكثر من 500 سجن في إندونيسيا.
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وقالت ميلا هاردجو وهي إحدى المشاركات "سيعترف العالم بإندونيسيا برقصتنا البوكو بوكو.
"هذا هو الهدف العام المشترك لكل الإندونيسيين".
ورتب أداء هذه الرقصة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية قبل بدء البطولة التي ستقام في جاكرتا وباليمبانج خلال الفترة من 18 أغسطس آب إلى الثاني من سبتمبر أيلول.