قتل ثلاثة جنود تشيكيون يوم الأحد بعدما تعرضت دوريتهم التابعة لحلف شمال الأطلسي لهجوم انتحاري في شرق أفغانستان.
مقتل 3 جنود تشيكيين بهجوم انتحاري في أفغانستان
مقتل 3 جنود تشيكيين بهجوم انتحاري في أفغانستان
وأعلن مقاتلو طالبان مسؤوليتهم عن الهجوم.
وذكرت مهمة الدعم الحازم التابعة للحلف في بيان أن جنديا أمريكيا وجنديين أفغانيين أصيبوا في الهجوم.
ونعى رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش "الأبطال الذين حاربوا الإرهاب بعيدا عن الوطن، والذين قتلوا على يد مهاجم انتحاري".
وقال على تويتر "أقدر ما فعلوه لبلدنا. وأقدم خالص تعازي لأسرهم".
وما زالت منطقة شرق أفغانستان، حيث تنشر وحدات من القوات الخاصة الأمريكية لمواجهة المتشددين، من أخطر المناطق على الجيش الأمريكي منذ أن انتهت مهمته القتالية الرئيسية ضد حركة طالبان عام 2014.
وقال الجنرال جون نيكولسون قائد مهمة الدعم الحازم والقوات الأمريكية في أفغانستان "تضحيتهم باقية في قلوبنا وفي تاريخنا وتقوي عزيمتنا".
وقال مسؤولون محليون إن الهجوم وقع في منطقة خالازاي بمدينة شاريكار عاصمة إقليم باروان.
وأعلنت حركة طالبان، التي تقاتل الحكومة الأفغانية منذ الإطاحة بحكمها في 2001، مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنها قتلت ثمانية من "الغزاة الأمريكيين".
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة في بيان "الغزاة اضطروا لإحضار ثلاث طائرات إسعاف هليكوبتر لتأمين جنودهم.
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