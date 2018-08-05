قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته سبع درجات هز المنطقة قبالة الساحل الشمالي لجزيرة لومبوك الإندونيسية اليوم الأحد.
زلزال قوته 7 درجات قبالة جزيرة لومبوك الإندونيسية وتحذير من تسونامي
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زلزال قوته 7 درجات قبالة جزيرة لومبوك الإندونيسية وتحذير من تسونامي
وذكرت وكالة مواجهة الكوارث في إندونيسيا إن الزلزال الذي وقع على عمق 15 كيلومترا أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد (تسونامي).
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