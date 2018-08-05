شاهد: البطولة الثالثة لركوب الأمواج للكلاب بكاليفورنيا

كالعديد من الأنشطة الإنسانية التي تبرع الكلاب في ممارستها، شارك الحيوان صديق الانسان بالمسابقة الثالثة لركوب الأمواج للكلاب في بلدة باسيفيكا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة أمس السبت.
وتنافست كلاب بمختلف الأحجام فوق ألواح مصغرة لركوب الأمواج جمع بينها الحب لأصحابها ولما يقومون به من أجل الفوز بلقب البطولة.
وذكرت هيئة إخبارية محلية تابعة لشبكة إن.بي.سي أن بطولة باي إريا سمحت لأصحاب الكلاب من هواة ركوب الأمواج بالاشتراك مع كلابهم في المسابقة.
وقال منظمو البطولة إن عائداتها ستوجه إلى منظمات غير ربحية ذات صلة بالكلاب وكذلك لمنظمات غير ربحية وخاصة بالبيئة تهتم بركوب الأمواج.
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