عانى الرئيس الأمريكي ومناصروه الأمرين أثناء اجتماع حاشد نظراً للارتفاع الشديد في درجات الحرارة بولاية أوهايو يوم السبت.
ترامب يتصبب عرقاً نتيجة الحر الشديد أثناء القائه لخطاب في أوهايو
ترامب يتصبب عرقاً نتيجة الحر الشديد أثناء القائه لخطاب في أوهايو
وقال ترامب وسط تهليل الحاضرين: "على الرغم من أن الحرارة تسجل 38 درجة مئوية في هذه الغرفة المجنونة... إذا كان باستطاعتكم تحملها فإن باستطاعتي تحملها".
وفتح ترامب سترة حُلته قائلا بسخرية "هذا كثير على حُلتي الجديدة الجميلة ذات العلامة التجارية".
وكان مؤيدو ترامب يحركون أيديهم أمام وجوههم سعيا للتهوية.
وعقد الاجتماع في قاعة رياضية بمدرسة ثانوية دعما للجمهوري تروي بالدرسون الذي يسعى للفوز بمقعد في الكونغرس في منافسة شرسة.
إقرأ أيضاً:
شاهد: موجة حر شديدة وحرائق تعصف بإسبانيا والبرتغال
فرنسا تغلق 4 مفاعلات نووية بسبب موجة الحرارة المفرطة
شاهد: عودة السكان إلى " بقايا منازلهم" بعد حرائق شمال كاليفورنيا