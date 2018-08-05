شرطة سويسرا تشن حملة لإلباس الكلاب أحذية خلال موجة الحر الشديد

أطلقت الشرطة بمدينة زيورخ السويسرية حملة لمطالبة ملاك الكلاب بإلباسهم نعال لحماية كفوفهم وأقدامهم من الحرارة الشديدة خلال موجة الطقس الحار التي تعصف بأوروبا هذه الأيام.
وقالت شرطة زيورخ على حسابها بموقع فيسبوك: "ليس كل الناس سعداء بدرجات الحرارة العالية وهذا يتضمن أيضاً أفضل صديق للإنسان: الكلب".
وطالبت الشرطة ملاك الكلاب بقياس درجة حرارة الأرض عن طريق لمسها لمدة خمس ثواني لتحديد إذا ما كان الطريق يسمح بسير الكلاب على الأسفلت أم لا، كما طالبت الشرطة الملاك بحمل جرّائهم الأصغر سناً وحجماً.
كذلك نصحت الشرطة بحماية كلابهم من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر كما طالبت الملاك بتوفير كميات كافية من المياه لكلابهم.
وتفاعل المئات من مستخدمي فيسبوك السويسريين مع الحملة بشكل إيجابي فأظهروا مساندة كبيرة لجهود الشرطة في العناية بالكلاب.
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