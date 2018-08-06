إصابة 40 ومقتل 4 منهم بإطلاق نار خلال 7 ساعات في شيكاغو

قالت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية إن 40 شخصا على الأقل أصيبوا بطلقات نارية خلال سبع ساعات بدءا من منتصف ليل السبت حتى صباح الأحد 5 أغسطس-آب وإن أربعة منهم لقوا حتفهم، في تصاعد حاد للعنف في مدينة تقول السلطات إن استخدام السلاح في حوادث العنف فيها تراجع هذا العام.
وقال فريد والر رئيس إدارة الدوريات بإدارة شرطة شيكاغو في مؤتمر صحفي يوم الأحد: "كانت هذه عمليات إطلاق نار عشوائية وأخرى مقصودة في شوارعنا".
وأضاف أن أكثر وقائع إطلاق النار مرتبطة بعنف العصابات بالمدينة التي يعيش فيها نحو 2.7 مليون شخص وهي ثالث أكبر مدن الولايات المتحدة من حيث عدد السكان.
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وقالت الشرطة إن المسلحين استهدفوا حفلة مقامة في شارع وتجمعا أعقب جنازة وتجمعات أخرى في ليلة شهدت احتشاد الآلاف لحضور حفل موسيقي في وسط المدينة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أكثر وقائع العنف حدثت في القسم الغربي من المدينة حيث أصيب 25 شخصا بطلقات نارية في هجمات متفرقة.
وكانت صحيفة شيكاغو تريبيون، التي تتابع إحصاءات حوادث إطلاق النار، قالت في وقت سابق من الشهر إن وقائع إطلاق النار في المدينة تراجعت بمقدار 533 واقعة حتى مطلع أغسطس-آب مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.