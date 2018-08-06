موت سائح تشيكي بهجوم لسمكة قرش في مصر

لقي سائح تشيكي الجنسية حتفه في مصر بعد أن تعرض لهجوم سمكة قرش يوم الأحد 5 أغسطس-آب في مصر.
وقد عثرت السلطات المصرية على الجثة في منتجع سياحي بمدينة مرسى علم، حيث أكد عاطف وجدي رئيس مجلس إدارة المدينة أن السائح مات نتيجة هجوم سمكة قرش، وأشار إلى أن وزارة الصحة تنسق مع السفارة التشيكية لتسليم الجثمان.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
إسرائيل تعلن شروطها لتخفيف الحصار عن غزة ومن ضمنها وقف إطلاق النار
افتتاح سبعة مراكز إيواء مؤقتة لتسريع إجراءات اللجوء في بافاريا
الجدير ذكره أن السائح التشيكي كان يقضي إجازته في مرسى علم مع زوجته وأطفاله. وحسب السلطات المصرية فقد وقع الحادث على بعد عشرين كيلومتراً شمالي المدينة في منطقة تتواجد فيها أسماك القرش.