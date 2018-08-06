بدو إسرائيل ينضمون إلى باقي الأقليات في معارضتهم قانون الدولة اليهودية

وقع اثنان من ضباط جيش الدفاع الاسرائيلي، ينتميان إلى الأقلية البدوية، عريضة قدموها للمحكمة العليا وذلك احتجاجاً على قانون الدولة القومية لليهود في اسرائيل. وطالب الضابطان بإلغاء القانون أو تعديله ليعامل باقي الأقليات في إسرائيل بشكل متساو.

وتأتي هذه العريضة وسط غضب واحتجاجات عارمة لدروز اسرائيل ضد القانون الذي جعلهم يشعرون بأنه مواطنون من الدرجة الثانية.

ودافع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن القانون الجديد، ووصفه بأنه مصيري وذلك لضمان "بقاء إسرائيل دولة قومية يهودية للأجيال القادمة". وقال نتانياهو يوم الأحد الماضي إنه لا يوجد في القانون ما ينتهك حقوق الدروز كمواطنين متساوين في دولة إسرائيل. مشيراً إلى أن القانون سيساعد في منع الفلسطينيين والمهاجرين غير الشرعيين من الحصول على الجنسية الإسرائيلية وأنه يمنع استغلال بند لم شمل العائلات الذي تم بموجبه استيعاب عدد كبير جداً من الفلسطينيين في البلاد.