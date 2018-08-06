شرائح ذكية حول رقاب نحو 3000 حاج صيني لتتبعهم

قال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن السلطات الصينية تسعى لمراقبة مسلميها المسافرين لقضاء فريضة الحج هذا العام عبر إلزامهم بارتداء رقاقات ذكية حول أعناقهم.
ونشر اتحاد المسلمون الصينيون الذي تديره بكين صوراً لبعض الحجاج المتجهين إلى المملكة العربية السعودية مرتدين قلائد مثبت بها رقائق ذكية تحوي معلوماتهم الشخصية بالإضافة لأجهزة تعقب.
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موقع "غلوبال تايمز" الصيني أكد في تقرير أن حوالي 11500 مسلم صيني يؤدون مناسك الحج هذا العام، وأن أقل من ثلث هذا العدد استخدموا هذه الأجهزة، وبحسب الصحيفة فإن الحجاج من مدينة شينجيانغ لم يرتدوها.
مسؤولون في الاتحاد أكدوا بأن هذه الأجهزة تهدف فقط لضمان سلامة الحجاج، فعندما ضلَّ أحد الحجاج طريقه فإن جهاز التتبع ساعده على إيجاد الطريق الصحيح، وبحسب تصريح صادر عنها فإن فريق البحث تمكن بواسطة نظام بطاقة الحج الالكترونية الذكية من تحديد موقعه بدقة في ساحة المسجد الحرام واسترجاعه.
وتقول منظمات حقوقية دولية إن السلطات الصينية تقمع مسلمي البلاد وخاصة الأقلية من مسلمي الإيغور بإقليم جينجيانغ في أقصى غرب الصين.