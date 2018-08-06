أكبر اللاعبين سنّاً في تاريخ المونديال يعتزل دولياً

وقال حارس الأهلي والزمالك السابق والاسماعيلي حاليا في بيان "لكل بداية نهاية. هذه سُنة الحياة. الآن بعد تفكير طويل واستخارة الله (عز وجل) قررت اعتزال اللعب الدولي".

وأضاف الحضري (45 عاما) "اليوم بعد 22 سنة و4 أشهر و12 يوما على مباراتي الأولى بقميص المنتخب الوطني المصري رأيت أنها اللحظة الأنسب لتعليق قفازاتي بعدما وفقني الله لتحقيق كل ما حلمت بتحقيقه مع منتخبنا الحبيب.

"الآن حانت اللحظة التي لم أكن أنتظر قدومها طوال سنوات كفاحي وتحملي أصعب الظروف وأقوى التدريبات ليلا ونهارا كي أكون عند حُسن ظنكم بي وأظل الأجدر بحراسة مرمى المنتخب لأجيال متعاقبة".

وأصبح الحضري أكبر لاعب يشارك في كأس العالم بعمر 45 عاما و161 يوما عندما ظهر مع مصر أمام السعودية في آخر مباريات دور المجموعات في روسيا ونجح في إنقاذ ركلة جزاء وظهر بشكل رائع في اللقاء رغم الخسارة 2-1 بسبب هدف في اللحظات الأخيرة.

وتابع الحضري "أنا الآن في غاية الفخر حيث حميت شباك المنتخب الوطني في 159 مباراة دولية مشاركا في تحقيق إنجازات غير مسبوقة أهمها لقب بطل بطولة أمم أفريقيا 4 مرات ومركز الوصيف في بطولة 2017، وقد حصلت على لقب أفضل حارس في البطولة الافريقية خلال أربع نسخ.

"كما شاركت مع المنتخب الوطني في الفوز بذهبية دورة الألعاب العربية عام 2007 وأخيرا تحقيق الحلم الأهم والأكبر والأغلى بالوصول لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا ثم شاركت في المباراة الثالثة بدور المجموعات أمام المنتخب السعودي الشقيق لأساهم في كتابة اسم مصر في تاريخ المونديال كأكبر لاعب في تاريخ البطولة".

* مسيرة حافلة

وبدأ الحضري، الذي يلعب في صفوف منتخب مصر منذ 1996، مسيرته في نادي دمياط المغمور لكنه كتب تاريخه مع الأهلي الذي لعب في صفوفه حوالي 12 عاما قبل أن يرحل بشكل مفاجئ وينتقل إلى سويسرا.

وبعد ذلك لم يستقر الحضري في فريق واحد لفترة طويلة ولعب مع الإسماعيلي والزمالك والاتحاد السكندري ووادي دجلة والمريخ السوداني قبل أن يخوض الموسم الماضي تجربة جديدة في التعاون السعودي.

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ويعد الحضري، الذي يلقب باسم "السد العالي"، أحد أبرز لاعبي جيله ويحمل الكثير من الإنجازات على مستوى الأندية أو المنتخبات وقاد مصر لإحراز لقب كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية بين 2006 و2010 كما كان ضمن التشكيلة المتوجة باللقب القاري في 1998.

ولم يشارك الحضري في أول هزيمتين لمصر في كأس العالم أمام أوروجواي وروسيا صاحبة الأرض لكنه كان حاضرا في اللقاء الثالث غير المؤثر أمام المنتخب السعودي.