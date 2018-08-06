بروكسل تتعهّد بحماية الاتفاق النووي الإيراني وإسرائيل والسعودية ترحبان بعقوبات واشنطن

تعهّد مسؤولون أوروبيون يوم الاثنين بالعمل على الحفاظ على الاتفاقية النووية مع ايران على الرغم من العقوبات الامريكية المتجددة ضد طهران.

وتدخل العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ يوم الاثنين، كنتيجة مباشرة لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني والتي وافقت طهران بموجبها على كبح برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات دولية عنها.

مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني قالت أنها تشعر بالأسى لإعادة العقوبات الأمريكية على إيران، وجاء في بيان موقع من قبل وزراء الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس والبريطاني جيريمي هنت "اتفاقية النووي الشاملة مع إيران مازالت قائمة وتعمل لتحقيق أهدافها لتؤكد سلمية البرنامج النووي الإيراني، تحت شروط الوكالة لعالمية للطاقة الذريّة".