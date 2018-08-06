"فيسبوك" للمصارف الأمريكية: أعطونا بيانات عملائكم

طلب عملاق وسائل التواصل الاجتماعي من البنوك الأمريكية أن تشاركه المعلومات المالية المفصلة لعملائها، بما في ذلك الحوالات المصرفية والتحقق من أرصدة الحسابات، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تقديم خدمات جديدة للمستخدمين ووقف تباطؤ النمو، وفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويسعى "فيسبوك"، حسب الصحيفة المذكورة، إلى أن يكون منصة يشتري فيها الناس السلع ويتبادلون الخدمات؛ حيث ناقشت مع شركات الخدمات المالية "جيه بي مورجان تشيس" و"ويلز فارجو" و"سيتي جروب" و"يو إس بانكورب" الطرق التي يمكن أن تخدم بها عملاء البنوك عبر "فيسبوك ماسنجر".

وأشارت "فيسبوك" إلى ميزة يمكنها عرض أرصدة الحسابات الجارية، بالإضافة إلى تنبيهات تتعلق بعمليات الاحتيال.