"فيسبوك" للمصارف الأمريكية: أعطونا بيانات عملائكم

طلب عملاق وسائل التواصل الاجتماعي من البنوك الأمريكية أن تشاركه المعلومات المالية المفصلة لعملائها، بما في ذلك الحوالات المصرفية والتحقق من أرصدة الحسابات، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تقديم خدمات جديدة للمستخدمين ووقف تباطؤ النمو، وفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
ويسعى "فيسبوك"، حسب الصحيفة المذكورة، إلى أن يكون منصة يشتري فيها الناس السلع ويتبادلون الخدمات؛ حيث ناقشت مع شركات الخدمات المالية "جيه بي مورجان تشيس" و"ويلز فارجو" و"سيتي جروب" و"يو إس بانكورب" الطرق التي يمكن أن تخدم بها عملاء البنوك عبر "فيسبوك ماسنجر".
وأشارت "فيسبوك" إلى ميزة يمكنها عرض أرصدة الحسابات الجارية، بالإضافة إلى تنبيهات تتعلق بعمليات الاحتيال.
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ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه خلال مفاوضات "فيسبوك" مع البنوك طرحت الأخيرة نقطة "مهمة" تتعلق بخصوصية بيانات عملائها ومدى درجة حمايتها وعدم تعرضها للاختراق أو الاستغلال، وهناك بنك قد انسحب من المفاوضات، حسب ما أكدت الصحيفة.
وأكد "فيسبوك" على أنه لن يستخدم البيانات المصرفية لأغراض الإعلانات أو مشاركتها مع أطراف ثالثة، ونقلت الصحيفة عن المتحدثة إليزابيث ديانا قولها: "لا نستخدم بيانات الشراء من البنوك أو شركات بطاقات الائتمان للإعلانات"، "ليس لدينا أيضًا علاقات أو شراكات أو عقود خاصة مع البنوك أو شركات بطاقات الائتمان لاستخدام بيانات الشراء لعملاء الإعلانات"، وفق ما ذكرت الصحيفة.
ويشار إلى أن جهوداً يبذلها "فيسبوك" في الآونة الأخيرة من أجل إيجاد خدمات جديدة تهدف إلى تعزيز التفاعل مع المستخدمين وتقديم الخدمات التي تشعرهم بالراحة والرضا.