قامت الشرطة الدنماركية بتغريم أول سيدة لارتدائها النقاب بعد الحظر الجديد الذي بدأ العمل به يوم الأربعاء.
أول سيدة تعاقب بغرامة مالية لارتدائها النقاب في الدنمارك
أول سيدة تعاقب بغرامة مالية لارتدائها النقاب في الدنمارك
السيدة التي تبلغ من العمر 28 عاما ذهبت إلى مركز الشرطة عندما اندلعت مشاجرة بينها وبين امرأة أخرى في مركز للتسوق في المنطقة الشمالية الشرقية من نوردسويلاند، وتم تغريمها بمبلغ 1000 كورون دنماركي وهو ما يعادل حوالي 134 يورو، بعد رفضها إزالة النقاب.
وأورد تقرير الشرطة الأولي في الحادثة التي حصلت يوم الجمعة أن امرأة حاولت إزالة نقاب امرأة أخرة مما أدى لحصول شجار بينهما، ولكن الشرطة قالت إن الأمر غير واضح.
وقال ديفيد بورشرسن المتحدث باسم الشرطة لوكالة ريتزاو الدنماركية: "تم نزع نقابها خلال المشاجرة، ولكنها ارتدته مجددا بحلول الوقت الذي وصلنا فيه".
غرامات مالية على مرتديات النقاب
ودخل قرار حظر ارتداء النقاب أو البرقع حيز التنفيذ في الدنمارك يوم الأربعاء، وهو ما سيجبر المنقبات على تنفيذ القانون أو دفع غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف كورون دنماركي أي حوالي 1340 يورو في حالة عدم الامتثال للقانون. بعض النساء اللاتي يرتدين النقاب اعتبرن القرار مجحفا في حقهن، وقررن تحدي القانون والخروج بنقابهن إلى الشارع وعدم تركه في المنزل.
وكان البرلمان الدنماركي قد حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في مايو-أيار الماضي، لتنضم الدنمارك بذلك إلى فرنسا وبعض دول الاتحاد الأوروبي في الدفاع عمّا يقول بعض الساسة إنها قيم العلمانية والديمقراطية.
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وشارك الاسبوع الماضي مئات الأشخاص في الدنمارك في تجمع شعبي في العاصمة كوبنهاغن احتجاجا على دخول قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة حيّز التنفيذ. واتهموا الحكومة بالتعدي على حق النساء في أن يرتدين ما يحلو لهن. ورافقت تلك الاحتجاجات مسيرة مؤيدة لقانون الحظر نظمتها المنظمة اليمينية القومية "فور فرايهد".