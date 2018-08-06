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الجمهورية التشيكيه

شاهد : الغوريلا تواجه موجة الحر بالفاكهة المثلجة في حديقة حيوان براغ

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شاهد : الغوريلا تواجه موجة الحر بالفاكهة المثلجة في حديقة حيوان براغ

شاهد : الغوريلا تواجه موجة الحر بالفاكهة المثلجة في حديقة حيوان براغ
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Reuters
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الحيوانات أيضاً تبحث عن أساليب لمواجهة موجة الحر، وهذا ما فعلته حيوانات "الغوريلا" في حديقة حيوانات براغ بتناول كتل كبيرة من المياه المجمدة والفاكهة.

ويقوم الحراس المسؤولون بإعداد أطباق شهية من الفاكهة المجمدة للغوريلا بشكل يومي تقريباً.

ويقول فيت لوكاس حارس الحديقة إنهم يحرصون على الحد من الفاكهة التي تحتوي على كميات عالية من السكر كي لا تكتسب الحيوانات وزناً زائداً.

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وأظهر مقطع فيديو الحراس وهم يقدمون كتلتين كبيرتين لأحد ذكور الغوريلا المهيمن على مجموعته في الحديقة. حيث لم يسمح لأحد من باقي الحيوانات بالاقتراب ومشاركته باستخراج الفاكهة إلا ابنه "أجابو" ذو العامين.