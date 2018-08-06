إحياء الذكرى الـ73 لقصف هيروشيما وسط دعوات إلى عالم بدون سلاح نووي

أحيا اليابانيون الذكرى الـ73 لقصف مدينة هيروشيما بالقنبلة الذرية التي أودت بحياة 140 ألف شخص، وجرح 90 ألفاً آخرين، فيما بقي غالبية الناجين بلا مأوىً، في مدينة أصبحت خلال لحظات أثراً بعد عين.

واحتشد عشرات الآلاف من اليابانيين، وممثلون عن 85 دولة يوم أمس "بارك قبة غنباكو" أو حديقة "نصب هيروشيما للسلام"، في هيروشيما حيث تم الوقوف دقيقة حداد في الساعة الثامنة والربع صباحا بالتوقيت المحلي للمدينة وهو التوقيت ذاته الذي ألقت فيه الولايات المتحدة القنبلة الذرية في السادس من آب/أغسطس عام 1945.

ودعا رئيس بلدية هيروشيما كازومي ماتسوي الذي كان يقف في الحديقة قرب نقطة الانفجار، دعا إلى عالم بدون أسلحة نووية، محذّرا من تصاعد النزعات القومية.