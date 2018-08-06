ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال لومبوك إلى 91 قتيلا وأكثر من مائتي مصاب

أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا يوم الاثنين أنّ 91 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 206 آخرين عندما هز زلزال قوي جزيرتي لومبوك وبالي.
وسقط معظم القتلى في الجانب الشمالي من لومبوك قرب مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجات على سلم ريختر. ووقع الزلزال في الساعات الأولى من مساء الأحد. وقال سوتوبو بورو نوغروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن شخصين قتلا في جزيرة بالي المجاورة، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع عدد القتلى بشكل أكبر مع توافر مزيد من البيانات.
وقال نوغروهو في مؤتمر صحفي إن عملية" جمع البيانات وجهود الإنقاذ ما زالت مستمرة". وأضاف أنه لا يوجد أجانب ضمن القتلى.
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وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن الآلاف فروا من منازلهم في لومبوك وتجمعوا في ملاجئ أقيمت في مناطق مفتوحة. وأوضحت الوكالة أن تزايد أعداد الضحايا كان ناجما عن تساقط الأنقاض عليهم، وأضافت أن مئات آخرين أصيبوا كما لحقت أضرار بآلاف المنازل.
وقالت الوكالة في بيان في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي إن "حلول الليل وانقطاع بعض خطوط الاتصال يشكلان بعض التحدي في الموقع. ومن المتوقع زيادة عدد القتلى".
وسجلت وكالة الأرصاد الجوية الأندونيسية أكثر من 120 هزة أرضية ارتدادية لاحقة لزلزال يوم الأحد.