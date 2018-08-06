ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال لومبوك إلى 91 قتيلا وأكثر من مائتي مصاب

أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا يوم الاثنين أنّ 91 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 206 آخرين عندما هز زلزال قوي جزيرتي لومبوك وبالي.

وسقط معظم القتلى في الجانب الشمالي من لومبوك قرب مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجات على سلم ريختر. ووقع الزلزال في الساعات الأولى من مساء الأحد. وقال سوتوبو بورو نوغروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن شخصين قتلا في جزيرة بالي المجاورة، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع عدد القتلى بشكل أكبر مع توافر مزيد من البيانات.