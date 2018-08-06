توفي الطاهي الفرنسي الشهير جويل روبوشون اليوم في جينيف عن عمر 73 عاماً.
الموت يُغيّب "طاهي القرن" الفرنسي جويل روبوشون
الموت يُغيّب "طاهي القرن" الفرنسي جويل روبوشون
وقالت صحيفة " لوفيغارو" إن روبوشون توفي إثر مرض السرطان في سويسرا بعد مرور أكثر من سنة على خضوعه لعلاج ورم في البنكرياس.
وأُطلق على روبوشون لقب "طاهي القرن" في عام 1990 من قبل دليل الطهي الشهير "غو إيه ميو".
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وكان طاهي القرن يمتلك ويدير عدة مطاعم فخمة في بلدان مختلفة، ومن بينها مطاعم حائزة على ثلاثة نجوم من دليل ميشلان.
ونعى دليل ميشلان الطاهي على صفحته الرسمية على تويتر ووصفه بأنه كان واحداً من أكبر الطهارة الفرنسيين.
وخلال مسيرته الناجحة، اشتهر روبوشون بأطباق شهية بمكونات بسيطة، كما سجل رقماً قياسياً بحصولة على 32 نجمة.