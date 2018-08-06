المهرجانات الصيفية في لبنان.. موسيقى بلحن الأزمات المحلية والإقليمية

نجوم كبار غنوْا على المسارح اللبنانية في الأشهر الأخيرة مثل شاكيرا وإلتون جون، لكن على ما يبدو فإن المهرجات الموسيقية الصيفية التي جعلت من لبنان رمزاً للثقافة في العالم العربي تناضل من أجل الاستمرار بنفس المستوى.

في الستينيات والسبعينيات، أساطير الجاز مثل نينا سيمون وفنانون عرب كبار مثل فيروز وأم كلثوم غنوا في في مهرجان بعلبك.

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السياح أموْا من جميع أنحاء العالم العربي وخاصة الخليج، لبنان لقضاء بعض الوقت في البلاد وحضور الحفلات الموسيقية. وكانت المهرجانات في ذلك الوقت تجمع المواطنين اللبنانيين العاديين على اختلاف توجهاتهم .