خطورة الأوضاع في ليبيا لا تشجع على إعادة المهاجرين

أكد نيك رومانيوك، رئيس عمليات البحث والإنقاذ بسفينة أكواريوس، التي انتشلت حوالي ثلاثة آلاف مهاجر من البحر المتوسط هذا العام، أنّ السفينة ستضطلع بمهام الإنقاذ دون المثول لأوامر خفر السواحل ولن تعيد أشخاصا إلى ليبيا. وقال رومانيوك: "عندما نرى أن هناك سفينة في محنة مع وجود احتمال شديد لوفاة أناس فسنذهب وننقذهم على الفور حسب القانون البحري الدولي".

وأوضح رومانيوك أن طلب مراكز التنسيق من سفن الإنقاذ العام الماضي أن تكون في وضع الاستعداد أو تنتظر للحصول على إيضاحات بشأن أمور معينة زاد من خطر احتياج أشخاص للإنقاذ.