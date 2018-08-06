إيطاليا: البدء بإنقاذ مستكشف عالق في أحد الكهوف في جبال الألب

قال مسؤولون إيطاليون من قوات الحماية المدنية إن المنقذين تمكنوا من الوصول إلى مستكشف إيطالي عالق في أحد الكهوف، لكن عملية الاستخراج قد تستمر عدة ساعات.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "ANSA"، فإن ستيفانو غوارنييري ( 33 عاماً) حوصر على عمق 200 متر تحت جبل كانيني في جبال الألب بين إيطاليا وسلوفينيا منذ يوم السبت الماضي.
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وكان غوارنييري يستكشف أحد الكهوف تحت نهر جليدي قبل سقوطه، وطلب أصدقاؤه مباشرة المساعدة من الجهات المختصة.