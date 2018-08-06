توقيع اتفاق سلام ومشاركة للسلطة بين الحكومة والمتمردين في جنوب السودان

وقع رئيس جنوب السودان سالفا كير ورئيس أكبر جماعة متمردة في بلاده رياك مشار اتفاقا نهائيا للسلام وتقاسم السلطة، وأشاد الزعيمان بحقبة جديدة من السلام طال انتظارها في البلاد.

وانفصل جنوب السودان عن السودان في العام 2011 ليشكل أحدث دولة في العالم حتى الآن، لكن الحرب الأهلية تفجرت بعد ذلك بعامين بين الحكومة التي يقودها كير وحركة متمردة يتزعمها مشار. وأودى الصراع الذي غذته نزاعات شخصية وعرقية بحياة عشرات الآلاف وشرد ما يقدر بربع سكان جنوب السودان البالغ عددهم 12 مليونا ودمر اقتصاده المعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط.

وقال كير: "أنا وحكومتي نعرف أن الصراع في جنوب السودان تمخض عن أعباء مالية وسياسية للحكومة والمنطقة والقارة". مشيرا إلى أن هذا الاتفاق لابد أن ينهي الصراع والحرب في البلاد، ولا يجب الخوض فيما تم الاتفاق عليه في الخرطوم بشأن الترتيبات الأمنية ونظام الحكم في أي محفل آخر بل يجب النظر في الأمور العالقة وسبل التنفيذ.