100 شخص في فنلندا حالفهم الحظ للمبيت في أحد المتاجر والاستمتاع بهواء المكيفات البارد، يوم السبت 4 أغسطس-آب، في الوقت الذي تشهد فيه أوروبا موجة حر شديدة منذ أسابيع.
متجر في فنلندا يدعو 100 شخص للمبيت فيه هربا من الحر
متجر في فنلندا يدعو 100 شخص للمبيت فيه هربا من الحر
وكان "كاي-سوبر ماركت"، قد نشر عبر حسابه في فيسبوك الأربعاء الماضي بأن فرعه في مدينة هلسنكي سيفتح أبوابه خلال الليل لينعم مائة شخصا بهواء بارد، والطريف بالموضوع أن الراغبين بالمشاركة عليهم فقط الوصول إلى المتجر قبل إغلاق أبوابه ليلا محضرين ملابس النوم معهم.
وفي لقاء مع يورونيوز قال متحدث باسم سلسلة المتاجر بأن الليلة كانت ناجحة وأضاف:"حضر أشخاص مع الساعة العاشرة ليلا، اختار كل منهم مكانه المفضل الذي سيبيت فيه، ثم قدمنا لهم وجبات خفيفة وحلويات".
المتجر أرسل ليورونيوز بعض الصور والفيديوهات لهؤلاء الأشخاص، يظهرون فيها وهم يقضون وقتا ممتعا، ثم ينعمون بنوم هادئ.
ميرجا إكلوند إحدى زبائن المتجر كانت قد استمتعت في تلك الليلة، وقالت:"ليس الهواء البارد فقط ما حصلنا عليه، وإنما الوجبات والحلويات وبعض الهدايا بالإضافة إلى الصحبة الممتعة".