واشنطن تتوقع تأثيراً كبيراً للعقوبات الجديدة على طهران وترامب مستعد للقاء الإيرانيين

أكد مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعاود فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران هذا الأسبوع وتتوقع أن يكون لها أثر كبير على الاقتصاد الإيراني، فيما عبّر الاتحاد الأوروبي عن أسفه لإعادة فرض واشنطن العقوبات على طهران.
وتستهدف العقوبات المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في الجمهورية الإسلامية.
مسؤولون أمريكيون: ترامب جاهز للقاء القادة الإيرانيين في أيّ وقت
وأضاف المسؤولون في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن ترامب مستعد للقاء الزعماء الإيرانيين في أي وقت في مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد بعدما انسحب ترامب في مايو أيار من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015.
وقال مسؤول لصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "لا شك في أن تلك العقوبات المالية ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة".
الاتحاد الأوروبي: نأسف بشدة لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران
وفي سياق متصل، عبر الاتحاد الأوروبي اليوم عن أسفه الشديد لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران وقال إنه والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران سيعملون على إبقاء القنوات المالية مفتوحة معها.
وقال جهاز العمل الخارجي في الاتحاد في بيان "الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي التزمت بالعمل، ضمن أشياء أخرى، على الحفاظ على قنوات مالية فعالة مع إيران واستمرار تصدير إيران للنفط والغاز".
للمزيد في "يورونيوز":
ـ تعرف على العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران وتأثيرها
ـ طهران ترفض عرض ترامب إجراء محادثات باعتباره "مذلة"
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال أمس إن البيت الأبيض سيصدر بيانا اليوم الاثنين يذكر فيه بالتفصيل إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران كان الرئيس دونالد ترامب قد أصدر أمرا بفرضها هذا الأسبوع".
وقال بومبيو للصحفيين على متن طائرته التي أقلته عائدا إلى واشنطن من زيارة لآسيا " إنها جزء مهم من جهودنا للتصدي للنشاط الإيراني الخبيث".
وقال مسؤول بالخزانة الأمريكية طلب عدم نشر اسمه إنه سيعاد فرض هذه العقوبات في الساعة 12.01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.