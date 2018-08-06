ترامب سيقاوم أي استدعاء بخصوص قضية التواطؤ مع روسيا خلال حملته الانتخابية

قال أحد محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محامي الرئيس سيتحدّون أمام المحاكم أي استدعاء من المحقق الخاص الذي يحقق في اتصالات بين حملته الانتخابية عام 2016 وروسيا.
وقال المحامي جاي سيكولو لشبكة "أيه.بي.سي" التلفزيونية إن أي معركة قانونية بشأن ما إذا كان يمكن إجبار الرئيس على الإدلاء بشهادته سترفع إلى المحكمة العليا، مضيفا: "إن ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيتطوع بالجلوس لإجراء حديث مع المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق فيما إذا كانت روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وفي أي تنسيق محتمل بين حملة ترامب ومسؤولين من موسكو".
ونفت روسيا اتهامات أجهزة مخابرات أمريكية حول احتمال تدخلها في الرئاسيات الأميركية، كما نفى الرئيس دونالد ترامب أي تواطئ، ووصف تحقيق مولر بأنه ملاحقة سياسية. وسيكون من حق مولر إصدار طلب استدعاء يجبر الرئيس على الإدلاء بشهادته إذا اختار ترامب غير ذلك.
وأوضح جاي سيكولو أنه من سلطة الرئيس بموجب المادة الثانية في الدستور الأمريكي وقف أي تحقيق تجريه وزارة العدل.
وتركز جزء من تحقيق مولر على اجتماع قبل أشهر من الانتخابات التي جرت في شهر نوفمبر-تشرين الثاني 2016 عقد في برج ترامب في نيويورك بين مسؤولين روس والابن الأكبر للرئيس الأميركي الحالي ومساعدين له في الحملة الانتخابية. وقال ترامب في بادئ الأمر إن الاجتماع كان يتعلق بإجراءات تبني الأطفال الروس، لكنه قال على تويتر أمس الأحد إنه كان لمعرفة معلومات عن منافسته في الانتخابات المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وتحرم الحكومة الروسية الأمريكيين من حق تبني أطفال روس في إطار ردها على مجموعة من العقوبات الأمريكية التي فرضها الكونغرس عليها في العام 2012.
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وأظهرت رسالة بالبريد الإلكتروني أصدرها دونالد ترامب الابن بنفسه إنه كان حريصا على الاجتماع، لأن حملة أبيه تلقت عرضا بالحصول على معلومات تضر بمنافسته.
وقال ترامب وابنه في ذلك الوقت إن ترامب المرشح للرئاسة لم يكن على علم بهذا الاجتماع وإن الاجتماع نفسه لم يكن مفيدا للحملة. وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الاخبارية الشهر الماضي أن مايكل كوهين المحامي الشخصي لترامب منذ فترة طويلة مستعد لأن يقول لمولر إن ترامب كان على علم مسبق بالاجتماع.
وأعرب ترامب عن قلقه بخصوص مواجهة ابنه لمشاكل قانونية على خلفية التقارير التي أوردتها صحيفة واشنطن بوست وشبكة "سي.إن.إن"، وفي هذا الشأن غرّد على تويتر: "أخبار كاذبة، تلفيق كامل، عن أنني قلق من اجتماع حضره ابني الرائع دونالد في برج ترامب. كان الاجتماع للحصول على معلومات عن المنافسة، وهذا أمر قانوني تماما ويحدث طول الوقت في السياسة ولم يحقق نتيجة. لم أكن على علم به".