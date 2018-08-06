ترامب سيقاوم أي استدعاء بخصوص قضية التواطؤ مع روسيا خلال حملته الانتخابية

قال أحد محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محامي الرئيس سيتحدّون أمام المحاكم أي استدعاء من المحقق الخاص الذي يحقق في اتصالات بين حملته الانتخابية عام 2016 وروسيا.

وقال المحامي جاي سيكولو لشبكة "أيه.بي.سي" التلفزيونية إن أي معركة قانونية بشأن ما إذا كان يمكن إجبار الرئيس على الإدلاء بشهادته سترفع إلى المحكمة العليا، مضيفا: "إن ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيتطوع بالجلوس لإجراء حديث مع المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق فيما إذا كانت روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وفي أي تنسيق محتمل بين حملة ترامب ومسؤولين من موسكو".