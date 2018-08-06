متسابقة تركية تفشل بمعرفة مكان سور الصين العظيم

تحولت شابة تركية إلى مادة دسمة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها على إحدى المحطات التلفزيونية في برنامج "من سيربح المليون" بنسخته التركية، واستعانتها بالجمهور والاتصال بصديق لمعرفة مكان...سور الصين العظيم!
وبعد طرح مقدم البرنامج عليها السؤال، تحججت المتسابقة بأنها تريد التأكد من الجمهور رغم معرفتها للجواب، لتتفاجأ بفشل الحضور بإعطائها جواباً حاسماً، حيث أجاب فقط 51% على السؤال إجابة صحيحة، فيما تراوحت إجابات النسبة الباقية حول مكان سور الصين بين الخيارات الأخرى التي شملت اليابان والهند وكوريا الجنوبية! مما اضطرها إلى اللجوء لخيار الاستعانة بصديق، وهو ما أنقذها من مزيد من الإحراج حيث جاءت إجابة الصديق صحيحة.
رغم ذلك لم تصمد الشابة طويلاً حيث فشلت بالإجابة على السؤال التالي، الخامس في المسابقة، وكان عن اسم مؤلف مقطوعة موسيقية شهيرة في تركيا.
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وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما حصل بالهجوم أحياناً وبالدفاع أحياناً، فمنهم من تساءل عن طبيعة التعليم في بلد كتركيا، في حين أوجد البعض الآخر لها أعذاراً كالارتباك الذي قد تخلفه رهبة مواجهة الكاميرا والظهور على التلفزيون.
وشاركت الشابة سو أيهان في برنامج "من سيربح المليون" على قناة ATV أول أمس السبت، بحسب ما ذكر موقع "حرييت دايلي نيوز"، الذي أضاف أن الفتاة خريجة اقتصاد من اسطنبول.
يذكر أن أيهان ليست الوحيدة التي أثارت هذا الجدل، فمؤخراً انتقدت على وسائل التواصل الاجتماعي أستاذة أدب يوناني، تحمل شهادة من جامعة هارفارد، لخروجها من المسابقة بسبب سؤال "سهل جداً".