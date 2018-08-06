قتل شخصان وأصيب 55 آخرون على الأقل في انفجار ناجم عن تصادم شاحنتين بالقرب من مطار بولونيا شمال إيطاليا.
فيديو: حادث سير مروّع يؤدي إلى مقتل شخصين وإصابة العشرات في إيطاليا
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فيديو: حادث سير مروّع يؤدي إلى مقتل شخصين وإصابة العشرات في إيطاليا
© Copyright :Reuters
وأدى التصادم إلى انبعاث سحابة ضخمة من الدخان والنار.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي سحباً كثيفة من الدخان الأسود تغطي موقع الحادث.
وتوجه رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. وقالت الشرطة إنها أغلقت الطريق الذي وقع فيه الحادث وكذلك المنطقة المحيطة في بورجو بانيجالي.
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