حطم دب سيارة بولاية كولورادو الأمريكية، يوم الاثنين 30 يوليو، بعد أن وجد نفسه محاصرا داخلها. وقام ضابط بفتح باب السيارة من مسافة آمنة باستخدام حبل، وسرعان ما خرج الدب الأسود الصغير وفر بسرعة من المكان. وبعد ذلك، اقترب الضابط من السيارة لتقييم الضرر، ليجد أن الدب قد مزّق مقاعد السيارة وحطّمها.
شاهد: دب وجد نفسه محاصراً داخل سيارة في الولايات المتحدة
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شاهد: دب وجد نفسه محاصراً داخل سيارة في الولايات المتحدة
وأصدر مكتب جيفرسون كاونتي، مقطع فيديو يوضح عملية إطلاق سراح الدب، ويوثق التخريب الكبير الذي لحق بالسيارة. كما كتب في منشور على فيسبوك "كثيرا ما حذرنا من ترك السيارة غير مقفلة، ما يسهل على اللصوص سرقة الأشياء منها، ولكن كما رأينا فإن ذلك يُسهل على الدببة أيضا الدخول إليها وإلحاق الضرر بها".