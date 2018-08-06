فاز المنتخب العراقي على نظيره الفلسطيني بثلاثة اهداف دون مقابل في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين على استاد فيصل الحسيني في الرام الواقعة على مشارف رام الله والمجاورة للقدس الشرقية.
ثلاثة أهداف وأجواء كرنفاليه في زيارة المنتخب العراقي لنظيره الفلسطيني
ثلاثة أهداف وأجواء كرنفاليه في زيارة المنتخب العراقي لنظيره الفلسطيني
وسادت أجواء احتفالية بمدرجات الملعب الذي اجتذب جماهير نادراً ما تشاهد مباريات لكرة القدم بشكل مباشر
وهذه أول زيارة يقوم بها الفريق العراقي للأراضي الفلسطينية. وقد وصل الوفد العراقي إلى الضفة الغربية المحتلة قادما من الأردن..
ومن المتوقع أن تجتذب المباراة التي تقام في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش آلاف المشجعين الفلسطينيين الذين نادرا ما يشاهدون مباراة كرة قدم دولية بشكل مباشر.
ويقع الاستاد على الجانب الفلسطيني من حاجز الفصل الإسرائيلي ويقع موازيا لمستوطنة إسرائيلية بالقدس في الجزء الذي يريده الفلسطينيون عاصمة لدولتهم في المستقبل.
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وقال باسم قاسم مدرب الفريق الوطني العراقي في مؤتمر صحفي قبل المباراة إن هذا اللقاء يثبت بالتأكيد الأخوة والروابط بين الشعبين العربيين العراقي والفلسطيني.
وأضاف أنه يشعر أن وجود الفريق العراقي أهم من النتيجة.
وقال قاسم، الذي ينتهي عقده مع الفريق العراقي الشهر المقبل، إنه يريد الاستمرار مدربا للفريق ويأمل بأن يمدد الاتحاد العراقي لكرة القدم عقده. ومن المقرر أن يلاقي الفريق الوطني العراقي نظيره الأوزبكستاني في سبتمبر أيلول والكوري الجنوبي في أكتوبر تشرين الأول.