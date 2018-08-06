شاهد: لحظة انهيار مسجد أثناء الصلاة إثر زلزال إندونيسيا

تماسك المصلون خلال اللحظات الأولى لوقوع اهتزاز بالمسجد الذي كانوا يؤدون فيه الصلاة، ولكنهم لم يصمدوا عندما ازدادت حدة الاهتزاز. ووقع ذلك في أحد مساجد جزيرة لومبلوك الإندونيسية التي شهدت وقوع زلزال قوي في البلاد أمس الأحد.
تناقل نشطاء فيديو صورته كاميرات مراقبة داخل المسجد، يظهر هروب المصلين لحظة وقوع الزلزال. وتساقطت بعض الأجزاء من سقف المسجد في مكان الصلاة عقب ثوان من الهزة الأرضية.
وقضى أكثر من 91 شخصا إثر وقوع الزلزال، الذي بلغت قوته سبع درجات والذي ضرب جزيرتي بالي ولومبوك السياحيتين في إندونيسيا يوم الأحد، مما دفع السلطات إلى إطلاق تحذير من أمواج مد "تسونامي"، كما انتشر الخوف والفزع بين السائحين والسكان.