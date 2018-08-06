عاجل

عاجل

إيطاليا

شاهد: شاهقة مائية تتحرك بالقرب من سواحل بانتليريا الإيطالية

تقرأ الآن:

شاهد: شاهقة مائية تتحرك بالقرب من سواحل بانتليريا الإيطالية

شاهد: شاهقة مائية تتحرك بالقرب من سواحل بانتليريا الإيطالية
حجم النص Aa Aa

التقط أحد الهواء مقطع فيديو لشاهقة مائية ضخمة تتحرك بالقرب من جزيرة بانتليريا الإيطالية السبت 4 أغسطس-آب.

هذه الظاهرة النادرة الحدوث تتكون من اختلاط الهواء بالماء لتتشكل كتلة سحابية عمودية فوق بحيرة أو محيط، عندما يمر هواء بارد فوق مياه دافئة.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

السعودية تطرد سفير كندا وتستدعي سفيرها للتشاور

شاهد: تونس تنتفض رفضا للتعديلات الاجتماعية والمتظاهرون يرددون "تونس إسلامية"

يذكر أن عشرات المصطافين في منتجع "أرخيبو أوزيبوفكا" على شاطئ روسيا بالبحر الأسود تابعوا الجمعة 20 يوليو-تموز حدوث هذه الظاهرة، حيث ظهر عمود من الماء وسط البحر.