قانون مصري جديد لحماية البيانات الشخصية

وافقت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، على قانون حماية البيانات الشخصية، وفرض عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة المالية على متجاوزيه.

وينص القانون، حسب ما نشر على موقع رئاسة الوزراء المصرية، على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرّح بها قانونياً.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعني، وفق المصدر المشار إليه.