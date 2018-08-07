بعد أزمته مع العنصرية.. أوزيل يغرد بالعربية

غرد اللاعب الدولي الألماني المعتزل مسعود أوزيل، لأول مرة باللغة العربية. توقيت التغريدة جاء مثيرا للجدل أكثر من محتواها، حيث يتعرض لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لانتقادات لاذعة بشأن أسباب اعتزاله التي أرجعها لتعرضه للعنصرية.
وجه أوزيل تغريدته إلى اللاعب السعودي مساعد الدوسري لفوزره ببطولة كأس العالم لفيفا 2018 "البلاي ستاشن" في نسخته الـ 14، فقد جرت العادة بين كبار نجوم المستديرة بتنظيم كأس عالم للفيفا ليحصل اللاعب الفائز على جائزة نقدية بقيمة 250 ألف دولار.
ووصل اللاعب السعودي للنهائي الذي لعب فيه أمام اللاعب البلجيكي ستيفانو بينا، وحقق خلاله فوزا ساحقا بنتيجة 4-0 في المجموع العام، ليحصل على لقب البطولة، والجائزة المالية.