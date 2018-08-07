رئيس ساحل العاج يوقع على عفو عام يشمل 800 شخص

أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا الإثنين 6 أغسطس / آب عفوه عن حوالي 800 شخص من ضمنهم السيدة الأولى السابقة سيمون غباغبو وشخصيات محسوبة على نظام لورانت غباغبو، بهدف تحقيق المصلحة العامة.
وقال واتارا في خطاب له خلال الاحتفال بعيد الاستقلال إنه وقع أمرا بالعفو سيستفيد منه حوالي 800 مواطن، ملاحقين قضائيا أو محكوم عليهم لقيامهم بمخالفات ارتبطت بأزمة ما بعد انتخابات العام 2010، أو مخالفات مست أمن الدولة ارتكبت بعد 21 مايو / أيار.
وأوضح أن 500 شخص أٌفرج عنهم أو سيتم إلغاء ادانتهم الجنائية، وسيتم وقف الملاحقات القضائية بحقهم، وهذا سيسري على 300 شخص آخرين مسجونون، حيث سيتم الافراج عنهم قريبا.
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وأكد أن السيدة غباغبو والتي تقضي حكما بالسجن لمدة عشرين عاما، لإدانتها بتهمة المساس بأمن الدولة عام 2015، كما سيستفيد من القرار ليدا كواسي وزير الدفاع السابق، وأسوا أدو وزير البناء السابق، بينما تتم محاكمة الرئيس السابق لورانت غباغبو في المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2016، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بين عامي 2010 – 2011.