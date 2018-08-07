شاهد: نجاة طفل على دراجة من حادث سير في بريطانيا

أصدر قسم مكافحة حرائق إنكليزي لقطات لما كان سيكون اصطدام مروع بين سيارة و طفل على دراجة يوم الأحد 5 آب/ أغسطس لتذكير راكبي الدراجات بضرورة التزام معايير السلامة وقيادتهم بأمان.
وقال روبرت ألين من خدمة هيريفورد وورزستر آند للإنقاذ والحرائق، الذي سجل الفيديو، في تغريدة أنه كان مترددًا في البداية بنشر المقطع، لكنه يعتقد أن اللقطات الدرامية لما حصل ستحذر الدراجين وتساعدهم على البقاء آمنين.
"لم أكن متأكداً إن كان علي نشر هذا المقطع، لكن إن كان هذا سينقذ طفلاً من أن يقتل على الطريق فهو يستحق النشر! اليوم قطع طفل على دراجة الطريق أمامي وأنا في الشاحنة دون أن ينظر، لحسن الحظ كنت أقود بسرعة أقل من السرعة المحددة وتصرفت بسرعة!"
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