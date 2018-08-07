شاهد: اختراع صيني يناسب عشاق "الزرب والمدفون"

اختراع صيني جديد، قد يسهل على هواة التخييم في الصحراء، حفر الأرض لتحضير "الزرب" و"المدفون"، ويناسب أيضا محبي الشواء في المتنزهات، كل هذا في أنبوب زجاجي قابل للطي.
الاختراع الجديد يمكن وصفه بالطريقة العصرية للطهي، أنبوب يعتمد على الطاقة الشمسية للتسخين، ويمكن للراغب باقتنائه طهي الكباب وعمل الكعب والشوربات بأنواعها وطهي المعكرونة، أما استخدامه فهو سهل، حيث يتم إدخال الطعام في أنبوب تفريغ زجاجي أو معدني، تحيط به مرايا منحنية تمتص حرارة الشمس وتستخدمها في عملية تسخين الطعام.
بعض الطهاة في الصين باتوا يفضلون استخدام الطاقة الشمسية لطهي أطباقهم اللذيذة، خاصة بعد أن نظمت مجموعة "هيمين" للطاقة الشمسية مهرجانا لإقناع الطهاة لتجربة هذه الأجهزة، والقادرة على الحد من انبعاثات غازات دفيئة ضارة.
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الطريف بالموضوع أن القائمين على هذا الابتكار فكروا بجميع الحالات، حيث صمموا أنابيب كبيرة يبلغ طولها مترين قابلة للاستخدام في المطاعم مثلا، أو صغيرة يمكن طيها واستخدامها في النزهات، أما درجة الحرارة التي قد تصل إليها فهي 400 درجة مئوية.